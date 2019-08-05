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Общество

Туристический потенциал Пскова представили в Латвии

Псковская делегация представила туристический потенциал Пскова в рамках празднования 734-го года со дня основания Резекне (Латвия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пскова.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь отметила, что у жителей Резекне и гостей города большим спросом пользовались брошюры с изображением Псковского кремля, историей Пскова и информацией о различных туристических маршрутах по городу и его окрестностям. По её словам, псковская делегация в рамках презентации рассказала о том, как Псков растёт и преображается, и позвала всех в гости. «Мы уверены - нам есть, что показать!» - подчеркнула Кристина Кобызь.

Псковская делегация от имени исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской вручила мэру Резекне Александру Барташевичу поздравительный адрес и памятный сувенир.

Помимо этого, псковичи посетили местное предприятие по добыче щебня, туристско-информационный центр, дом творчества «Карандаш», поучаствовали в открытии молодежной комнаты. На всех точках был организован обмен опытом и информацией. Кроме того, депутат гордумы Фёдор Постнов оценил в Резекне доступную среду для людей с ограниченными возможностями. В частности, он осмотрел велодоржки, бордюры, пандусы, подсветку и обратил внимание на то, что в Резекне созданы достаточно комфортные условия для этой категории людей.

Также в рамках дня города Резекне прошло торжественное шествие. В нём приняли участие более 40 организаций. Программа праздника завершилась концертом, на котором присутствовали гости из посольств России, Белоруссии, Польши, Китая и ОАЭ.

Псков и Резекне связывает многолетняя дружба. В данный момент вместе с Резекненской гордумой идет реализация уже второго проекта приграничного сотрудничества. Проект «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде» входит в программу приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на 2014-2020 годы. Его целью является выявление депрессивных городских территорий и преобразование их в привлекательные городские пространства.

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