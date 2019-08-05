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Общество

Семь новостроек покажут участникам «Тура по новостройкам» в Пскове 10 августа

10 августа в Пскове состоится очередной «Тур по новостройкам» в рамках которого участники посетят 7 новых многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

В список вошли многоэтажные дома в микрорайонах Запсковье и Завеличье. Псковичи смогут посетить 6 современных жилых комплексов: «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, дом 10), «Образцовый квартал» (улица Крестки, дом 7), «Европа» (улица Пражская дом 8/12), новый дом на Запсковье (улица Крупская, дом 24), SMART-квартал (улица Инженерная, дом 119 и улица Юности, дом 24), «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, дом 13).

Участники тура смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, системе коммуникаций, благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Кроме того, псковичи смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры и изучить социальную инфраструктуру микрорайона.

Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (улица Пароменская, 21/33) в 11:00. Записаться в тур можно по телефону (8112) 702-042.

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