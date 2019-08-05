Следователи выясняют обстоятельства гибели зацепера на крыше «Сапсана»

18:13, 05 августа 2019, ПАИ

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства гибели молодого человека, который ехал на крыше «Сапсана» из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Елену Марковскую.

В настоящий момент следователи изучают видеозаписи с камер, которые расположены вдоль железной дороги. Правоохранительные органы должны установить, на какой станции молодой человек забрался на поезд и был ли он один.

ЧП произошло вечером 4 августа. Зацепер [любитель езды на крыше вагона — ПАИ] получил удар током на перегоне станций Тверь — Кузьминки, после чего скончался. Тело 18-летнего молодого человека было обнаружено на крыше 12 вагона поезда. Рядом с ним лежало снаряжение зацепера.

По сообщениям в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», из-за происшествия «Сапсан» был задержан в пути почти на полтора часа. Кроме того, на крыше одного из вагонов возник пожар. Видеозапись возгорания была опубликована в группе.