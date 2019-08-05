0
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
14:31
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
13:39
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Еще новости
Общество

Следователи выясняют обстоятельства гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ выясняет обстоятельства гибели молодого человека, который ехал на крыше «Сапсана» из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Елену Марковскую.

В настоящий момент следователи изучают видеозаписи с камер, которые расположены вдоль железной дороги. Правоохранительные органы должны установить, на какой станции молодой человек забрался на поезд и был ли он один.

ЧП произошло вечером 4 августа. Зацепер [любитель езды на крыше вагона — ПАИ] получил удар током на перегоне станций Тверь — Кузьминки, после чего скончался. Тело 18-летнего молодого человека было обнаружено на крыше 12 вагона поезда. Рядом с ним лежало снаряжение зацепера.

По сообщениям в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», из-за происшествия «Сапсан» был задержан в пути почти на полтора часа. Кроме того, на крыше одного из вагонов возник пожар. Видеозапись возгорания была опубликована в группе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
05 августа 2019
Псковские семьи поблагодарили губернатора за программу «Подарки для новорожденных»
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области
05 августа 2019
Эксперты отметили ранний отлет аистов из Псковской области

Идет загрузка...