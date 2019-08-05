Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков

17:56, 05 августа 2019, ПАИ

5 августа в Псков прибыла первая группа участников Всероссийского форума молодых семей, который пройдет в области с 6 по 9 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на вокзале представителей разных регионов России – около 70 человек – встретили волонтеры форума.

Для участников форума подготовлена экскурсионная программа, спортивные мероприятия и тренинги, а для детей предусмотрены аниматоры.

Форум состоится на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском районе. В торжественном открытии примут участие уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а также заместитель руководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

Предполагается, что форум Всероссийский форум молодых семей соберет более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 42 субъектов РФ, в том числе из Новосибирской, Тюменской, Ивановской, Нижегородской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Мордовии, Чечни, Краснодарского края. Псковскую область представят более 180 участников, среди которых - руководители и активные участники сообществ молодых семей, общественных организаций, победители региональных конкурсов молодых семей.

Мероприятие пройдет в Псковской области впервые. Цель форума – формирование и развитие общероссийского сообщества молодых семей, укрепление института молодой семьи и популяризация семейных ценностей среди молодежи.

Организаторы форума — Федеральное агентство по делам молодежи. Основные партнеры — администрация Псковской области, Ассоциация организаций по защите семьи, Национальная родительская ассоциация.