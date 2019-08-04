Собака покусала лицо двухлетней девочки в Санкт-Петербурге

18:30, 05 августа 2019, ПАИ

5 августа в Санкт-Петербурге на Дальневосточном проспекте, 80 охотничья собака напала на двухлетнюю девочку, которая играла на детской площадке, пишет «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Животное бросилось на ребёнка и покусала лицо. Пострадавшую девочку доставили в больницу с раной лица и переломом носа. По словам матери девочки, собака была без намордника. Она также отметила, что хозяина животного рядом не было. Однако женщине не показалось, что пёс бездомный.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Сейчас правоохранительные органы опрашивают свидетелей и разыскивают животное и его возможного хозяина.

Нападение собак на детей случались и для Псковской области. Так, например, 15 января 2017 года в Пскове кавказская овчарка напала на четырехлетнюю девочку, а затем и на ее старшую сестру, которая отгоняла животное. Здоровью девочки был причинен легкий вред, а её старшая сестра получила серьёзные травмы.