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Общество

В ИК-5 приступили к пошиву футболок

В рамках обеспечения трудозанятости осужденных отделом материально-технического обеспечения и сбыта продукции исправительной колонии N5 УФСИН России по Псковской области (город Великие Луки) заключено соглашение с ООО «Этника» на пошив одежды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Производственный участок учреждения оснащен парком универсальных швейных машин и специальным швейным оборудованием. Специально под заказ компании были закуплены две плоскошовные двухигольные швейные машинки и два вида машинки «Оверлок».

В изготовлении продукции задействованы семеро осужденных, заработная плата которых выплачивается в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в РФ. В настоящее время в учреждении ведутся работы по пошиву 800 футболок, в дальнейшем планируется увеличение объемов производства до 1500 штук в месяц.

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