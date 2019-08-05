Жителям деревень в Стругокрасненском районе напомнили о противопожарной безопасности

21:33, 05 августа 2019, ПАИ

5 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Стругокрасненского района в деревнях Ждани, Зовка, Узьмино, Сиковицы в рамках профилактических операций «Лето» и «Отдых» провели мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В рамках мероприятия особое внимание уделено уборке территорий приусадебных участков, сжиганию мусора, разведения костров и открытого огня, правил нахождения в лесах и местах отдыха, правил пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

Также было организовано и проведено общее собрание работников Стругокрасненского РАЙПО, на котором до присутствующих были доведены последние требования правил противопожарного режима и иные вопросы по противопожарной тематике, проинструктировано под роспись 48 человек.

Кроме того, организованы и проведены следующие мероприятия: один рейд, 4 подворовых обхода, в рамках которых было посещено 30 частных домовладений и 9 квартир.

При проведении мероприятий на информационных стендах населенных пунктов и торговых организаций размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, проинструктировано 46 граждан, распространено 50 листовок, посещено 2 многодетных семьи.