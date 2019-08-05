0
21:49
Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья
19:31
Сотрудники псковского УФСИН провели серию служебных тренировок
18:21
День поселка отпраздновали в Бежаницах
17:56
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
17:48
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
16:37
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
14:48
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Еще новости
Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья

В городе Дно будет построен дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова сообщила, что уже выделено порядка 45 млн рублей в качестве субсидии.

«Как пояснил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, это целевые средства. Сейчас стоит задача найти подрядчика, разработать проектную документацию и запустить проект. При правильном подходе в 2020 году дом уже будет запущен в эксплуатацию», - написала Татьяна Пахомова в соцсети Вконтакте.

 Дом планируется построить на площадке по адресу: город Дно, ул. Строителей, 5.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья
05 августа 2019
Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья
Сотрудники псковского УФСИН провели серию служебных тренировок
05 августа 2019
Сотрудники псковского УФСИН провели серию служебных тренировок
День поселка отпраздновали в Бежаницах
05 августа 2019
День поселка отпраздновали в Бежаницах
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
05 августа 2019
Первая группа участников Всероссийского форума молодых семей прибыла в Псков
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
05 августа 2019
Светлана Седунова: Псковская область может похвастаться качественными медовыми продуктами
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
05 августа 2019
Четвёртая смена проекта «Волонтёры наследия» началась в Печорах
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
05 августа 2019
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом
05 августа 2019
В пять раз больше зерновых собрали в Псковской области в сравнении с 2018-м годом

Идет загрузка...