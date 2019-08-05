Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала о возведении дома в Дно по программе переселения из ветхого жилья

21:49, 05 августа 2019, ПАИ

В городе Дно будет построен дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова сообщила, что уже выделено порядка 45 млн рублей в качестве субсидии.

«Как пояснил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, это целевые средства. Сейчас стоит задача найти подрядчика, разработать проектную документацию и запустить проект. При правильном подходе в 2020 году дом уже будет запущен в эксплуатацию», - написала Татьяна Пахомова в соцсети Вконтакте.

Дом планируется построить на площадке по адресу: город Дно, ул. Строителей, 5.