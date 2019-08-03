Псковские полицейские соревновались в летнем служебном биатлоне

22:20, 05 августа 2019, ПАИ

Подведены итоги соревнований по летнему служебному биатлону среди коллективов физической культуры и подразделений органов внутренних дел УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этот раз на старт вышло 26 команд, в их составе сотрудники различных подразделений полиции.

В личном первенстве женщинам необходимо было преодолеть 1.5 километра, мужчинам вне зависимости от возрастной категории - 3 километра.

Помимо дистанции, участникам соревнований также необходимо было поразить 10 выстрелами мишень с расстояния 20 метров. За каждый промах – штрафные секунды.

По результатам состязаний первые три места заняли команды УКОН УМВД России по Псковской области, объединенная сборная УРЛС-ЦПП и команда Управления уголовного розыска.

Лидером в личном зачете среди женщин стала Яна Михайлова с результатом 8 минут 47 секунд, «серебро» завоевала Олеся Николаенко, а «бронза» досталась Татьяне Александровой. Всего в соревнованиях приняли участие 18 человек.

Трехкилометровую дистанцию в возрастной категории «старше 40 лет» преодолели 19 участников. Победу в забеге одержал Анатолий Лукин, его время на финише 14 минут 44 секунды. Второе место занял Сергей Ащеулов, третье – Марат Рашитов.

Такое же количество спортсменов было заявлено и в категории «35-39 лет». Самым быстрым оказался Андрей Малинин, 3 километра он преодолел за 14 минут 48 секунд. Следом финишировал Дмитрий Шрайнер, а замкнул тройку сильнейших Дмитрий Иванов.

Самый многочисленный старт – возрастная категория «до 35 лет», свою скорость и меткость в этом забеге продемонстрировали почти 40 мужчин. «Золото» досталось Александру Сукманову, его время – 11 минут 18 секунд, вторым стал Константин Лобанов, третьим – Сергей Судаков.

За достигнутые спортивные результаты победители будут награждены переходящим кубком, дипломами и грамотами.