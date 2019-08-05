Занятия с молодыми специалистами состоялись в ГУ МЧС России по Псковской области

22:58, 05 августа 2019, ПАИ

В целях адаптации молодых специалистов, повышения профессиональных навыков, укрепления служебной дисциплины и подготовки к приему и вхождению в должность, в Главном управлении МЧС России по Псковской области с выпускниками ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» был проведен учебно-методический сбор.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в ходе сбора были рассмотрены вопросы организационно-штатной структуры МЧС России, а также ГУ МЧС России по Псковской области; охраны труда; особенности подготовки и оформления документов; организации и осуществления надзорной деятельности; ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной службы в системе МЧС России и т.д.

Были изучены Федеральный закон от 23 мая 2016 года №141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе ГПС и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказ МЧС России от 21 марта 2013 года №195 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников ФПС ГПС».

С выпускниками проведен строевой смотр, на котором обращалось внимание на наличие удостоверений, личных жетонов, аккуратность и правильность нашивки погон, эмблем, шевронов, а также проведена проверка строевой подготовки.