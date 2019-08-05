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Общество

Чиновники попросили увеличить им командировочные

Профсоюз госслужащих выступил с предложением увеличить суточные в командировках для чиновников. Как пишет газета «Известия», просьбу направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

Сейчас сотрудникам федеральных органов власти и внебюджетных фондов выплачивают по 100 рублей в день на возмещение командировочных расходов. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина считает, что «чиновникам приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

По словам председателя профсоюза работников государственных учреждений Николая Водянова, 100 рублей – это очень мало и чашка кофе стоит дороже. Он подчеркнул, что, к примеру, в Якутии на эти деньги можно позволить себе только бутылку воды.

При этом Николай Водянов не смог назвать подходящую сумму командировочных, но отметил, что в частных компаниях Налоговый кодекс позволяет не платить сборы в суточных в размере до 700 рублей при рабочих поездках внутри России.

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