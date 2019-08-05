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Общество

За незаконную торговлю алкоголем жительница Новосокольников предстанет перед судом

Жительница Новосокольников предстанет перед судом за повторную незаконную продажу спиртного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина 16 марта по месту своего жительства в квартире на улице Матросова в Новосокольниках незаконно продала за 100 рублей спиртное объёмом 510 кубических сантиметров и крепостью 34,2 градуса, которое она же и изготовила на основе раствора этилового ректификованного спирта и воды. Выяснилось, что женщина ранее уже привлекалась за совершение аналогичного правонарушения.

Прокурор Новосокольнического района направил уголовное дело в отношении женщины по статье 171.4 УК РФ в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

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