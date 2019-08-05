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Общество

Штаб-квартиру ООН не будут переносить

Из Нью-Йорка не будут переносить штаб-квартиру Организации Объединённых Наций, заявила председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Об этом пишет газета «Известия».

Вопрос о переносе штаб-квартиры возник из-за проблемы доступа делегаций к ней. Сегодня доступ только формально является равным. Но прежде чем его получить, дипломатам должны выдать американскую визу, в последнее время ее получают не все. Поэтому представительность некоторых стран остается под вопросом. Предполагалось в этом случае перенести основные уставные органы в Дворец Наций в Женеве (Швейцария).

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес подчеркнула, что необходимо сделать ООН «организацией для всех», а не переносить штаб-квартиру. «Это та задача, которая находится в центре моей работы на этом посту», - отметила она.

Кроме того, председатель Генеральной Ассамблеи ООН рассказала о реформировании организации, проблемах с финансированием миротворческих задач и роли России в защите многостороннего международного порядка.

«Я ценю поддержку, которую Россия оказывает системе ООН», - добавила Мария Фернанда Эспиноса Гарсес и назвала Россию «одной из главных стран-доноров».

Она выразила желание и дальше сотрудничать с представителями Москвы в том числе и для укрепления международного сотрудничества.

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