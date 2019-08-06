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Общество

Свыше тысячи автомобилей скорой помощи и более двух тысяч школьных автобусов закупят для регионов России

Правительство России выделило 10 млрд рублей на закупку новых школьных автобусов и машин скорой медицинской помощи в регионы. На эти средства будут приобретены 1 тыс. 200   автомобилей «скорой» и 2 тыс. 200 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение, которое опубликовано на сайте кабинета министров, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, автомобили должны быть российского производства. Средства выделяются из резервного фонда Правительства: на закупку машин скорой медицинской помощи направлены 5 млрд рублей и столько же – на новые школьные автобусы.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 31 июля.

Минпромторгу России поручено проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных средств и отчитаться с докладом до 1 февраля 2020 года.

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