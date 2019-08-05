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Общество

Опытный образец разъединителя с автоматизированным приводом установили в «Псковэнерго»

Филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» принял в опытную эксплуатацию разъединитель 10 кВ с автоматизированным приводом. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, при возникновении короткого замыкания на линии данное автоматизированное устройство позволяет диспетчеру дистанционно в течение нескольких минут провести отключение аварийного участка цепи и возобновить электроснабжение потребителей неповрежденных участков. Благодаря этому ожидается снижение трудозатрат на переключения в сетях, сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей и поиска повреждений на линии.

Сам разъединитель крепится на опоре, а привод, который им управляет,  расположен в блоке ниже. При помощи GSM-модемов автоматизированного привода можно контролировать состояние оборудования, управлять разъединителем в единой системе телемеханики, вести журнал переключений. Все режимы работы, информация об технологических нарушениях и несанкционированных вмешательствах передаются  на компьютер диспетчера.

Одной из основных задач испытаний нового разъединителя станет оценка его эффективности при устранении повреждений электросетевого оборудования. Все свои мнения и конкретные пожелания по техническим решениям специалисты «Псковэнерго» смогут напрямую высказать производителю по итогам опытной эксплуатации.

Экспериментальный коммутационный прибор производства Великолукского завода электротехнического оборудования «ЗЭТО» установлен на воздушной линии Пореченского участка в Великолукском районе. Протяженность ЛЭП 34 км,  она обеспечивает электроснабжение порядка 20 населенных пунктов, а также турбаз и детских учреждений отдыха. 

 

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