День охотника предложили провести в Псковской области

14:12, 06 августа 2019, ПАИ

В Псковской области предложили провести День охотника. Соответствующее обращение на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова направил председатель общественного совета по охотхозяйственной деятельности при комитете природопользования и экологии Псковской области, председатель общественной организации союз охотников Псковской области Владимир Сорокин. Оно опубликовано на сайте ведерников.рф.

Владимир Сорокин предлагает провести при поддержке региональной и городской администраций в Пскове День охотника, который отмечается с 2012 года во вторую субботу сентября. По его словам, в рамках данного мероприятия планируется пригласить делегации из других регионов России и соседних государств, то есть сделать праздник международным.

Он также отметил, что проведение Дня охотника поможет популяризировать охоту, развить отношения с другими регионами и государствами, развить охотничий и экологический туризм, обменяться опытом, развить охотничье собаководство. «Это несомненно положительно отразится на развитии нашего региона в лучшую сторону», - подчеркнул Владимир Сорокин.

Председатель общественной организации союз охотников Псковской области рассказал, что в следующем году их организация планирует также провести ряд мероприятий с привлечением и охватом всего Северо-Западного региона. По его словам, в Псковской области планируется, в частности, ежегодно проводить форум охотников Северо-Запада, выставки собак, трофейные выставки, другие форумы, встречи по обмену опытом. «Все это, несомненно, благоприятно скажется на развитии Псковской области путем привлечения туристов из других регионов и близлежащих государств», - подчеркнул Владимир Сорокин.

Он отметил, что данные мероприятия планируется провести за счет спонсорской поддержки и путем получения федеральных и президентских грандов. «Так, как наш комитет не может выходить на конкурсы получения грантов, мы хотим это взять на себя и помогать ему в решении возникающих проблем, - заметил он. - Мы не просим финансирования, пока у нас это получается все реализовывать самим, просто помогите, поддержите, что бы никто не мешал и не вставлял палки в колеса и не саботировал нашу деятельность».

В обращении Владимир Сорокин также опубликовал план проведения праздника в честь Дня охотника в Псковской области, который назначен на 14 сентября.

Так, в 9:30 запланированы регистрация участников выставки охотничьих собак, проведение ветеринарного осмотра собак, регистрация команд и участников в личном зачете по стрельбе из пневматической винтовки.

С 10:00 до 10:30 пройдёт торжественное открытие мероприятия, приветствие участников, гостей и организаторов праздника.

С 11:00 начнется презентация охотничьих хозяйств Псковской области и гостей мероприятия, общественных организаций, предоставляющих и оказывающих услуги в сфере охотничьего хозяйства. Обмен опытом между участниками мероприятия, охотниками обсуждение вопросов в сфере охотничьего хозяйства.

В 11:00 начнёт работу выставка-продажа сопутствующих товаров для охоты (экипировки, снаряжения, техники), изделий декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукции.

С 11:00 до 15:00 будут проводиться культмассовые мероприятия, развлекательная программа, конкурсы, состязания.

В 11:30 запланированы мастер-классы по ваблению волка, лося, с последующем проведением конкурса на лучшего вабильщика по волку и лосю.

В 12:00 пройдут соревнование по стрельбе из пневматической винтовки в командном и личном первенстве.

В 15:00 состоится награждение победителей и участников мероприятия, торжественное закрытие.

В 16:00 пройдёт выступление самодеятельных коллективов, участников и гостей праздника, приглашенных артистов, а в 19:30 - фаер-шоу и праздничный салют.