0
16:00
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
15:20
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
14:52
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
13:29
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
13:06
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
12:44
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
12:31
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Еще новости
Общество

Ушел из жизни автор песни «Снег кружится»

5 августа в возрасте 81 года скончался композитор, руководитель ансамбля «Пламя», автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская на своей странице в социальной сети Instagram.

Поэтесса отметила, что Сергей Березин был «замечательным человеком и талантливым композитором». «Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», - написала Лариса Рубальская.

Певец Лев Лещенко, комментируя смерть композитора, отметил, что Сергей Березин обладал уникальной порядочностью и не участвовал в интригах, пишет «Российская Газета».

Создатель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов также откликнулся на известие: «Я только узнал. Трагично, печально. Вчера вот Вилли Токарев, а сегодня - Сергей».

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1973-м он стал членом вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», но покинул коллектив и основал группу «Пламя». Сергей Березин был автором песен «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень» и «Снег кружится». Эти песни в разные годы исполняли Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Анна Вески, Ольга Зарубина и многие другие.

Сергей Березин также был автором музыки к фильмам, в частности он написал композиции к лентам «Семейный ужин», «Вход через окно», «Пирожки с картошкой», «Крик в ночи» и «Только раз...».

В 2001 году Сергей Березин получил звание «Народный артист Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
06 августа 2019
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
06 августа 2019
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
06 августа 2019
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить молодёжные форумы в Псковской области
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
06 августа 2019
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви в любых ее интерпретациях
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
06 августа 2019
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Закрыть «Дом -2» предложили участники Всероссийского форума молодых семей
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
06 августа 2019
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: Нельзя недооценивать свои возможности
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей
06 августа 2019
Михаил Ведерников поприветствовал участников и организаторов Всероссийского форума молодых семей

Идет загрузка...