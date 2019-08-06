Ушел из жизни автор песни «Снег кружится»

10:24, 06 августа 2019, ПАИ

5 августа в возрасте 81 года скончался композитор, руководитель ансамбля «Пламя», автор песни «Снег кружится» Сергей Березин. Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская на своей странице в социальной сети Instagram.

Поэтесса отметила, что Сергей Березин был «замечательным человеком и талантливым композитором». «Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», - написала Лариса Рубальская.

Певец Лев Лещенко, комментируя смерть композитора, отметил, что Сергей Березин обладал уникальной порядочностью и не участвовал в интригах, пишет «Российская Газета».

Создатель вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов также откликнулся на известие: «Я только узнал. Трагично, печально. Вчера вот Вилли Токарев, а сегодня - Сергей».

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1973-м он стал членом вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», но покинул коллектив и основал группу «Пламя». Сергей Березин был автором песен «Золотые шары», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Осень» и «Снег кружится». Эти песни в разные годы исполняли Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Александр Серов, Николай Караченцов, Валентина Толкунова, Анна Вески, Ольга Зарубина и многие другие.

Сергей Березин также был автором музыки к фильмам, в частности он написал композиции к лентам «Семейный ужин», «Вход через окно», «Пирожки с картошкой», «Крик в ночи» и «Только раз...».

В 2001 году Сергей Березин получил звание «Народный артист Российской Федерации.