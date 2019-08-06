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Общество

Псковская семья предложила увеличить количество магазинов-партнеров программы «Подарок новорожденному»

В Пскове семья Тимофеевых, в которой в марте текущего года родился второй ребенок, предложила увеличить количество магазинов-партнеров региональной программы «Подарок новорожденному». Об этом супруги заявили после получения подарочного набора для новорожденного, в который входит сертификат на 5 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Анна Тимофеева поблагодарила власти Псковской области и рассказала, что на эти средства для ребенка закупят детское автомобильное кресло.

«Хотелось бы, чтобы в этой программе участвовало больше магазинов - тогда родители могли бы выбирать из большего разнообразия детских товаров», - заявила она.

В «Подарок новорожденному» входит медаль «Рожденному на Псковской земле», открытка губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также сертификат на пять тысяч рублей. Такой набор получат все семьи региона, в которых с 1 января 2019 года родились дети.

Инициатором программы стал глава региона Михаил Ведерников. Она стартовала в Псковской области с 1 июня. Программа направлена на поддержку материнства и детства, повышение рождаемости в регионе и реализуется в рамках программы «Десятилетие детства».

Родители детей, которые появились на свет с 1 января по 26 июля (в Пскове за этот период родилось 867 малышей) могут получить подарка в территориальном органе социальной защиты населения. Заявления можно подать по адресу: улица Петровская, дом 28, там же можно получить и сертификат.

Приемные дни - понедельник и среда, с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (8112) 56-51-58. С 1 августа вручение наборов происходит в Псковском перинатальном центре, в день выписки.

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