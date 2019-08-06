IX конкурс молодых поэтов «Чернильница» пройдет осенью в Пскове

12:22, 06 августа 2019, ПАИ

Осенью в Пскове пройдет девятый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей «Чернильница». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Участники поборются за победу в пяти номинациях: «Лучший чтец», «Лучший писатель малого жанра», «Авторские стихотворения», «Лучший музыкальный чтец» и «Лучший чтец произведений на иностранном языке» (английский и немецкий).

В номинацию «Лучший чтец» вошли конкурсы «Моя ли в том вина, что нас у жизни много, а жизнь у нас одна?», «Индекс Вечности на конверте», «Экспериментальная поэзия», «Она любила меня, но так, как любят только в кино», «Населённый пункт большой — с очень сложною «душой».

В категории «Лучший музыкальный чтец» участники должны будут исполнить одно произведение известного поэта под музыкальную композицию.

Приём заявок стартует 19 августа в сообществе конкурса «Чернильница» в социальной сети «ВКонтакте».