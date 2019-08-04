0
15:13
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове
14:57
В Таллине разыскивают велосипедиста, сбившего 6-летнего мальчика
14:30
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
09:55
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
21:40
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
15:45
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
10:58
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
Еще новости
Происшествия

Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗа и «Рено» в Порховском районе

Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ и «Рено Логан» в Порховском районе на 19-м километре дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Авария произошла 5 августа в 15:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

25-летний водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Логан», за рулём которого сидел 49-летний мужчина. 

Травмы в ДТП получили водитель и 20-летняя пассажирка ВАЗа, а также ехавшие в «Рено» 41-летняя женщина и 15-летняя девушка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове
04 августа 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в Острове
В Таллине разыскивают велосипедиста, сбившего 6-летнего мальчика
04 августа 2019
В Таллине разыскивают велосипедиста, сбившего 6-летнего мальчика
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
31 июля 2019
Почти полсотни детей покусали клещи в Псковской области с 24 по 30 июля
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
30 июля 2019
Как продать оружие государству объяснит гость ПАИ-live
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Прекращены поиски мужчины, пропавшего возле озера Тоболки в Гдовском районе
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
29 июля 2019
Псковская фура опрокинулась в Ленинградской области
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
29 июля 2019
Мужчина пропал возле озера Тоболки в Гдовском районе
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США
27 июля 2019
24-летняя звезда фильма «Брестская крепость» погибла в США 1

Идет загрузка...