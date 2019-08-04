Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗа и «Рено» в Порховском районе

11:41, 06 августа 2019, ПАИ

Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ и «Рено Логан» в Порховском районе на 19-м километре дороги Осиновичи – Славковичи – Махновка – Сорокино. Авария произошла 5 августа в 15:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

25-летний водитель ВАЗа превысил скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Логан», за рулём которого сидел 49-летний мужчина.

Травмы в ДТП получили водитель и 20-летняя пассажирка ВАЗа, а также ехавшие в «Рено» 41-летняя женщина и 15-летняя девушка.