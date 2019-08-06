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Псковский дрифт: ПАИ-live c Денисом Грохотневым
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Псковский дрифт: ПАИ-live c Денисом Грохотневым

 6 августа гостем проекта ПАИ-live стал председатель некоммерческой организации «Дрифт-мания», организатор псковского дрифт-шоу Денис Грохотнев. Накануне в Пскове состоялось шестое летнее дрифт-шоу, экстремальный автомобильный турнир прошел на новой площадке.  Необычные соревнования посмотрели 2 тысячи человек, в них участвовало почти 300 водителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Прибалтики и Пскова. Свои машины представили владельцы ретротехники, эксперты по автотюнингу и автомобильному звуку.

В прямом эфире Денис Грохотнев рассказал о количестве аварий на таких турнирах, ответил на жалобы местных жителей, которые ежегодно обвиняли дрифтеров в нарушении тишины, назвал сумму, необходимую для подготовки обычного автомобиля к дрифту и объяснил, почему в Пскове не проходят соревнования по автозвуку.

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