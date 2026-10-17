Сотрудник псковского УФСИН и его собака победили на соревнованиях по каникроссу под Приозерском
Сотрудник отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Станислав Фёдоров и его собака породы малинуа по кличке Гор заняли первое место в соревнованиях по экстремальному каникроссу Nord Dog Race. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие прошло под Приозерском. Псковский тандем выступал в дисциплине Long и преодолел пятикилометровую трассу, которая включала тоннели, канавы, барьеры и пересечение озера. По итогам забега Фёдоров и его собака стали первыми в абсолютном зачёте.
«Погода была ужасная: дождь, грязь, слякоть. Но это только добавило азарта – трасса получилась по-настоящему экстремальной, и тем ценнее победа», – поделился впечатлениями Станислав Фёдоров.
Напомним, впервые псковский тандем выступил в этом виде спорта в прошлом году и занял сразу два первых места – на дистанциях пять и семь километров.
Сотрудник псковского УФСИН и его собака победили на соревнованиях по каникроссу под Приозерском
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