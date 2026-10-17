Сборная России победила в медальном зачёте этапа Кубка мира по плаванию в Астане

22:27, 17 октября 2026, ПАИ

Российские пловцы заняли первое место в общекомандном зачёте на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который завершился в Астане. В активе сборной России шесть золотых, девять серебряных и пять бронзовых наград – всего 20 медалей. Об этом пишет ТАСС.

Второе место в медальном зачёте заняла команда Нидерландов, третье – сборная Бельгии. По общему числу наград ближайшими преследователями россиян стали нидерландские пловцы, завоевавшие 13 медалей.

Эта победа стала для сборной России второй подряд на этапах Кубка мира: ранее спортсмены первенствовали на турнире в Ташкенте. Соревнования в Астане проходили с 15 по 17 октября, российские пловцы выступали с национальной символикой.