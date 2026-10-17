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Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха

48-й чемпионат по бегу на шоссе Порхов – Красуха состоялся в Порховском районе Псковской области. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»
  • Подведены итоги 48-го чемпионата по бегу на шоссе Порхов – Красуха
    Фото: газета «Порховский вестник»

В программу вошли три старта: девочки бежали три километра, девушки и юноши соревновались на дистанции километра, а завершил день общий забег женщин и мужчин на десять километров и полумарафонскую дистанцию.

На дистанции десять километров среди мужчин победу одержал ныне живущий в Санкт-Петербурге уроженец Порхова Борис Никитин. Среди женщин на этой же дистанции в абсолютном зачёте в очередной раз первой стала псковичка Елизавета Николаева. Полумарафон среди мужчин выиграл Эдуард Солнцев.

В командном первенстве среди муниципальных округов первое место заняли спортсмены Себежского округа, второе – Великолукского, третье – Невельского. В соревновании городов победили псковичи, на втором месте великолучане. Награждение прошло как в личном, так и в командном зачёте.

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