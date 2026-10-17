ФК «Псков» разгромил «Звезду» и заработал путёвку в финальный турнир Третьей лиги для «Луки-Энергии-2»

19:14, 17 октября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» на своём поле разгромили петербургскую «Звезду» – 4:0 в ответном стыковом матче за право сыграть в финальном турнире Третьей лиги в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

По сумме двух встреч псковский коллектив выиграл у «Звезды» со счётом 5:0. В ответной игре хет-трик на свой счёт записал Сергей Молчанов. Ещё один мяч в ворота гостей забил Антон Паранин. Все голы псковский коллектив забил во втором тайме.

Благодаря этой победе «Псков» получил путёвку в финальный турнир Третьей лиги, который пройдёт в Сочи, однако подопечные Игоря Васильева уже гарантировали себе участие в этом турнире благодаря победе в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В итоге ещё один слот перейдёт команде «Луки-Энергия-2», которая заняла второе место окружном первенстве.