ФК «Псков» разгромил «Звезду» и заработал путёвку в финальный турнир Третьей лиги для «Луки-Энергии-2»
Футболисты клуба «Псков» на своём поле разгромили петербургскую «Звезду» – 4:0 в ответном стыковом матче за право сыграть в финальном турнире Третьей лиги в Сочи. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
По сумме двух встреч псковский коллектив выиграл у «Звезды» со счётом 5:0. В ответной игре хет-трик на свой счёт записал Сергей Молчанов. Ещё один мяч в ворота гостей забил Антон Паранин. Все голы псковский коллектив забил во втором тайме.
Благодаря этой победе «Псков» получил путёвку в финальный турнир Третьей лиги, который пройдёт в Сочи, однако подопечные Игоря Васильева уже гарантировали себе участие в этом турнире благодаря победе в чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В итоге ещё один слот перейдёт команде «Луки-Энергия-2», которая заняла второе место окружном первенстве.
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ФК «Псков» разгромил «Звезду» и заработал путёвку в финальный турнир Третьей лиги для «Луки-Энергии-2»