Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут в спорткомплексе «Олимп»

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою состоятся с 30 октября по 1 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщает Федерация рукопашного боя Псковской области.

Фото: Федерация рукопашного боя Псковской области

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 12–13, 14–15, 16–17 лет, юниоров и юниорок 18–21 года, а также мужчин и женщин старше 18 лет. К участию допускаются спортсмены сборных команд муниципалитетов Псковской области, прошедшие отбор. От одного муниципалитета может быть заявлена одна сборная, Псков выступает в двойном составе. Спортсмены из других регионов могут быть допущены по решению оргкомитета, но в сборную области отбираются только псковичи.

Программа включает два дня соревнований. 30 октября в спортивной школе «Мастер» на улице Советской пройдут заседание судейской коллегии, комиссия по допуску, контроль веса и жеребьёвка. 31 октября в «Олимпе» состоятся соревнования в дисциплине «демобой», а 1 ноября – поединки в дисциплине «бой» во всех возрастных категориях. Торжественное открытие запланировано на 13:00. Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами.

Заявки принимаются не позднее, чем за семь дней до начала соревнований.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

17 октября 2026

Сборная России победила в медальном зачёте этапа Кубка мира по плаванию в Астане
17 октября 2026

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут в спорткомплексе «Олимп»
17 октября 2026

ФК «Псков» разгромил «Звезду» и заработал путёвку в финальный турнир Третьей лиги для «Луки-Энергии-2»
17 октября 2026

Капитана «Пскова» признали лучшим игроком чемпионата СЗФО
16 октября 2026

48-й раз на старт: в Порховском районе завтра пробегут в память о жертвах фашизма
16 октября 2026

Пскович Матиеску станет судьёй на матче махачкалинского «Динамо» и «Акрона» в РПЛ
16 октября 2026

Соревнования по легкоатлетическому кроссу провели в Опочке
16 октября 2026

Городской спецучасток планируется провести на ралли «Псков» в 2027 году

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...