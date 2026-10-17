Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою пройдут в спорткомплексе «Олимп»

21:15, 17 октября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою состоятся с 30 октября по 1 ноября в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщает Федерация рукопашного боя Псковской области.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек 12–13, 14–15, 16–17 лет, юниоров и юниорок 18–21 года, а также мужчин и женщин старше 18 лет. К участию допускаются спортсмены сборных команд муниципалитетов Псковской области, прошедшие отбор. От одного муниципалитета может быть заявлена одна сборная, Псков выступает в двойном составе. Спортсмены из других регионов могут быть допущены по решению оргкомитета, но в сборную области отбираются только псковичи.

Программа включает два дня соревнований. 30 октября в спортивной школе «Мастер» на улице Советской пройдут заседание судейской коллегии, комиссия по допуску, контроль веса и жеребьёвка. 31 октября в «Олимпе» состоятся соревнования в дисциплине «демобой», а 1 ноября – поединки в дисциплине «бой» во всех возрастных категориях. Торжественное открытие запланировано на 13:00. Победители и призёры будут награждены медалями и грамотами.

Заявки принимаются не позднее, чем за семь дней до начала соревнований.