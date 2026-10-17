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Капитана «Пскова» признали лучшим игроком чемпионата СЗФО

Капитан и вратарь футбольного клуба «Псков» Денис Долгий признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди мужских команд. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Денис Долгий. Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Голкипер принял участие во всех восьми матчах, пропустив десять голов, а две игры провёл «на ноль». Кроме того, Долгий отметился голевой передачей в домашнем матче с «Луки-Энергией-2», который принёс «Пскову» ничью.

Лучшим вратарём сезона стал Всеволод Елисеев из дубля «Луки-Энергии». В восьми матчах великолучанин пропустил семь голов. Дважды Елисеев оставлял свои ворота «сухими».

Лучшим бомбардиром турнира стал Антон Паранин из «Пскова» с тремя голами в восьми турах. Столько же мячей забил Геннадий Никитин из «Луки-Энергии-2», однако благодаря чемпионству Паранин оказался выше в списке бомбардиров.

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