Капитана «Пскова» признали лучшим игроком чемпионата СЗФО

18:50, 17 октября 2026, ПАИ

Капитан и вратарь футбольного клуба «Псков» Денис Долгий признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди мужских команд. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Голкипер принял участие во всех восьми матчах, пропустив десять голов, а две игры провёл «на ноль». Кроме того, Долгий отметился голевой передачей в домашнем матче с «Луки-Энергией-2», который принёс «Пскову» ничью.

Лучшим вратарём сезона стал Всеволод Елисеев из дубля «Луки-Энергии». В восьми матчах великолучанин пропустил семь голов. Дважды Елисеев оставлял свои ворота «сухими».

Лучшим бомбардиром турнира стал Антон Паранин из «Пскова» с тремя голами в восьми турах. Столько же мячей забил Геннадий Никитин из «Луки-Энергии-2», однако благодаря чемпионству Паранин оказался выше в списке бомбардиров.