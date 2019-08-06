Два представителя от Псковской области претендуют на звание лучшего соцработника России

13:28, 06 августа 2019, ПАИ

Два представителя Псковской области примут участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, директор Новосельского дома-интерната Юлия Васильева будет представлять регион в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания», а социальный педагог отделения социальной помощи Центра социального обслуживания Псковского района Анна Александрова – в номинации «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».

Сообщается, что все необходимые для участия документы уже направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Их рассмотрит центральная конкурсная комиссия не позднее 1 октября текущего года.

Всего в конкурсе профессионального мастерства 3 этапа. Номинантов могу выдвинуть трудовые коллективы с учетом их профессиональных, творческих и нравственных качеств.