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Общество

Два представителя от Псковской области претендуют на звание лучшего соцработника России

Два представителя Псковской области примут участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, директор Новосельского дома-интерната Юлия Васильева будет представлять регион в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания», а социальный педагог отделения социальной помощи Центра социального обслуживания Псковского района Анна Александрова – в номинации «За работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации».

Сообщается, что все необходимые для участия документы уже направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Их рассмотрит центральная конкурсная комиссия не позднее 1 октября текущего года.

Всего в конкурсе профессионального мастерства 3 этапа. Номинантов могу выдвинуть трудовые коллективы с учетом их профессиональных, творческих и нравственных качеств.

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