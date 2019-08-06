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Общество

Проект «Социальный навигатор» запустят в 10 регионах России

В текущем году в 10 регионах России запустят пилотный проект «Социальный навигатор», который поддержал президент России Владимир Путин. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на всероссийском форуме молодых семей, который проходит в Псковской области, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анна Кузнецова отметила, что проект «Социальный навигатор» разработан для помощи родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Она пояснила, что в рамках проекта семьи в регионе смогут позвонить с социальным вопросом на единый номер. Им ответят специально обученные координаторы, которые затем распределят сигналы по соответствующим ведомствам.

По словам омбудсмена, в России свыше 20 ведомств занимаются детьми и родителям. Поэтому, пояснила она, сложно ориентироваться в этом многообразии. Она также отметила, что реализация проекта стоит недорого, а программный продукт вообще предоставляется бесплатно.

Всероссийский форум молодых семей продлится до 9 августа. Он проводится на базе отеля «Плесков» в Печорском районе. В нём принимают участие порядка 400 человек.

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