Псковские предприниматели могут воспользоваться программой льготного кредитования Минэкономразвития РФ

14:44, 06 августа 2019, ПАИ

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Региональная гарантийная организация в лице АНО «ФГРП ПО» (МК) информирует малый и средний бизнес о программе льготного кредитования Минэкономразвития РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Размер льготной ставки, которую в рамках программы банк может установить для заемщика, составляет не более 8,5 %.

Максимальный размер кредита для заемщика в течение одного финансового года составит 1 млрд рублей на инвестиционные цели и 100 млн рублей на пополнение оборотных средств. На инвестиционные цели льготный кредит выдается на срок до 10 лет, на пополнение оборотных средств - до 3 лет.

Подробнее о программе - на сайте Минэкономразвития РФ.