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Общество

20 тонн куриного мяса из Латвии не пропустили через границу в Пытовском районе

В минувшие выходные в Пыталовском районе на границе России и Латвии в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 20 тонн замороженного мяса курицы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, мясо везли из Латвии индивидуальному предпринимателю в Республику Казахстан. Специалисты выяснили, что в ветеринарный сертификат страны-экспортёра внесли изменения, которые не заверены подписью должностного лица и печатью учреждения государственной ветеринарной службы Латвии.

Ввоз куриного мяса механической обвалки на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате.

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