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Общество

«Волчье логово» Адольфа Гитлера планируют превратить в «парк развлечений»

Музейный комплекс «Волчье логово» - в прошлом главная полевая ставка Адольфа Гитлера — в лесу Гёрлиц недалеко от города Растенбурга в Польше планируют превратить в «парк развлечений», сообщает DELFI Эстония.

Отмечается, что музей посещают ежегодно около 300 тыс. туристов. По мнению местных властей, если привести бывшую ставку фюрера в порядок, сюда может приезжать больше людей, что сделает это место парком развлечений. Официальный представитель руководства сельского района Сроково Себастьян Трапик подчеркнул, все это делается «из уважения к исторической правде».

Руководство музея считает приоритетной задачей воссоздание обстановки зала совещаний, где было совершено покушение на Гитлера. Предполагается, что в зале будут установлены выполненные в полный рост восковые фигуры участников совещания 20 июля 1944 года. В планах — строительство тут отеля и открытие ресторана.

Однако историки опасаются, что старания районных властей превратят «Волчье логово» в «довольно омерзительный Диснейленд» или в «место паломничества неонацистов».

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