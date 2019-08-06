Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников

16:00, 06 августа 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил заранее подготовить Михаил Ведерников также обратил внимание, что необходимо заранее подготовить контракты на ремонт дорог на следующий год. Об этом он заявил на совещании по вопросам дорожного ремонта со своим заместителем Василием Осиповым, председателем регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, директором Псковавтодора Владимиром Шаляевым и новым руководитель службы по надзору за подрядными организациями в Псковавтодоре Михаилом Пашковым. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что ранняя подготовка контрактов даст подрядчикам возможность спланировать работы и выйти на объект, как только начнётся дорожный сезон. «От того, насколько быстро мы будем двигаться в этом вопросе, будет зависеть оперативность получения из федерального бюджета дополнительных средств, - заявил губернатор. - Состояние наших дорог вы прекрасно знаете, и каждая копейка в этом направлении — это определенное количество приведенных в порядок улиц».

Михаил Ведерников уточнил у участников заседания объём заключённых контрактов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также попросил доложить о ходе ремонтных работ.

По словам Бориса Елкина, по всем объектам, по которым планировался ремонт в этом году, контракты уже заключены, сейчас на торги выставлены новые дороги, работы на которых стали возможны благодаря экономии. В качестве примера он привёл Псков, где сэкономить удалось 11 млн рублей, которые пойдут на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской и дополнительные меры безопасности на улице Юбилейной.

Порядка 60 млн рублей, сообщил Борис Елкин, удалось сэкономить в рамках нацпроекта за счет проведения аукционов по региональной дорожной сети. На эти деньги планируется провести ремонт и нанести разметку на дорогах Лудони — Павы — Боровичи, а также на улицах Опочки.

В результате проведения аукционов на счёт средств регионального бюджета экономия составила 150 млн рублей, доложил председатель «дорожного» комитета.

Михаил Ведерников призвал учитывать пожелания граждан при формировании списка новых объектов, подлежащих ремонту. «Есть иногда небольшие по протяженности и объему средств объекты, но очень значимые для людей. Нужно в ручном режиме все внимательно посмотреть, проработать», — подчеркнул он.

Борис Елкин также сообщил губернатору, что работы на дорогах идут активно, некоторые объекты уже завершены, например, прошли приёмку три участка дорог в Острове. Завершена часть ремонтных работ в Пскове, в Палкинском районе готовятся к приёмке. Председатель профильного комитета также отметил качество используемых материалов, которое подтверждают пробы Псковавтодора.

Кроме того, участники совещания обсудили заключение долгосрочных контрактов на содержание дорожной сети. Владимир Шаляев считает, что они должны подписываться не на два года, а на три, чтобы подрядные организации могли планировать работу, при обретать в лизинг технику.

Михаил Ведерников поручил представить ему детальные предложения, в которых будут прописаны все гарантийные обязательства подрядчиков, виды материалов и их качество, наименование работ. Такой подробный документ, уверен губернатор, позволит подрядчикам сразу понимать, какие работы им предстоят и есть ли возможности для их проведения.

Всего в этом году в Псковской области в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» попали 50 участков региональных и местных автодорог. На их ремонт планируется потратить около 2 млрд рублей, при этом 450 млн пойдёт на дороги, входящие в Псковскую агломерацию. В общей сложности объем дорожного фонда Псковской области на 2019 год составляет более 6 млрд рублей.