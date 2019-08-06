Количество наездов на пешеходов сократилось в Пскове

17:48, 06 августа 2019, ПАИ

В Пскове сократилось количество наездов на пешеходов. Об этом заявил начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в ходе координационного совещания 6 августа по итогам июля, которое провела и. п. главы Пскова Елена Полонская, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По мнению Владимира Папорта, количество ДТП с участием пешеходов снизилось в связи с установкой нового освещения на пешеходных переходах. Он добавил, что за семь месяцев в Пскове незначительно увеличилось количество ДТП по сравнению с предыдущим годом. При этом в июле удалось снизить рост аварийности на дорогах, сказал начальник городского ГИБДД.

«На сегодняшний день зарегистрировано 131 ДТП, в результате которых 158 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 аварий были совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения», - заявил начальник ГИБДД, добавив, что наибольшее количество аварий происходит в понедельник во время пиковых нагрузок - с 15:00 до 18:00.

Кроме того, Владимир Папорт доложил, что свыше 10 тысяч участников дорожного движения были привлечены к административной ответственности.

И. о. председателя комитета по делам гражданской обороны и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Лещинский рассказал, что в июле не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и происшествиями. Всего в комитет поступили 3 тысячи 800 обращений, 90 аварийных ситуаций находились на контроле. Кроме того, по словам Владимира Лещинского, по 12 адресам были зафиксированы случаи падения деревьев.

Владимир Лещинский также отметил, что сезон летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях проходит без происшествий.

Начальник отдела надзорной деятельности главного управления МЧС России по Псковской области Андрей Леньшин рассказал, что в августе ведомство будет проверять и принимать образовательные учреждения Пскова перед новым учебным годом. Рейды стартуют 12 августа.