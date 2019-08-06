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Общество

Две экологические акции пройдут в Пскове

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» проведет две экологические акции в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, такое решение приняли участники круглого стола #ЯменяюМир 6 августа.

Акция «Планета без пакета» состоится в рамках партийного проекта «Чистая страна» на следующей неделе, чтобы проинформировать жителей города о вреде полиэтилена и пластика, а также рассказать об альтернативной и безопасной упаковке. Участники акции планируют раздать прохожим более 100 бумажных пакетов.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая подчеркнула полезность мероприятия, и привела в пример Европу, где переходят на безвредные сумки для продуктов. «Природу нужно беречь», — добавила она.

В ближайшее время начнется акция по сбору отработанных батареек, которую проведут представители «Молодой Гвардии». Использованные элементы питания от псковичей передадут в специализированный пункт приема.

По словам советника гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игоря Максимова, без правильной утилизации содержащие ртуть приборы и лампы становятся «оружием замедленного действия» для экологии.

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