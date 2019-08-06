Американский беспилотник пролетел вдоль границ с Псковской областью

17:54, 06 августа 2019, ПАИ

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США пролетел вдоль границ Псковской области 6 августа. Такие сведения приводит Plane Radar.

Беспилотник пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии в 13:25. Он взлетел с авиационной базы НАТО Сигонелла на территории Италии, в 9:30 пролетал воздушное пространство Польши, а в 10:13 — Литвы.

Портал «Политика сегодня» отмечает, что разведывательная деятельность иностранных воздушных средств у российских границ и военных объектов в последнее время активизировалась.

Ранее Минобороны призывало Вашингтон перестать проводить подобные операции, однако Пентагон не собирается прекращать разведку. В первую неделю августа у границ России заметили 39 летальных аппаратов НАТО.