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Политика

Восемь кандидатов поборются за место депутата Псковской гордумы

Территориальная избирательная комиссия Пскова завершила регистрацию кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13.Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного избиркома, процедуру регистрации прошли восемь кандидатов.

 За место в гордуме будут бороться:

- Василий Краснов, 1983 года рождения, среднее профессиональное образование, работает официальным уполномоченным представителем Гражданского регионального автономного движения России, проживает в Пскове, самовыдвиженец;

- Николай Кузьмин, 1980 года рождения, высшее образование, работает начальником отдела внедрения в ООО «МИП «ДЭМИСМЕД», проживает в Пскове, выдвинут региональным отделением партии «Яблоко»;

- Олег Луценко, 1961 года рождения, высшее образование, работает директором ООО ЧОО «Областное агентство безопасности», проживает в Пскове, выдвинут региональным отделением КПРФ;

- Галина Невалённая, 1961 года рождения, высшее образование, работает главным врачом Псковской городской поликлиники, проживает в Пскове, выдвинута региональным отделением политической партии «Единая Россия»;

- Павел Рахонин, 1994 года рождения, среднее профессиональное образование, работает поваром в ООО «Перспектива», проживает в Пскове, выдвинут ЛДПР;

- Игорь Романов, 1977 года рождения, высшее образование, директор ООО «Эко-край «Псковский», проживает в Пскове, выдвинут региональным отделением «Партии Роста»;

- Татьяна Филипченкова, 1979 года рождения, высшее образование, работает заместителем генерального директора в ООО «УО» Городская управляющая компания», проживает в Пскове, выдвинута региональным отделением партии «Справедливая Россия».

- Виктор Широбоков, 1967 года рождения, высшее образование, председатель ликвидационной комиссии ООО Центр дополнительного образования «АйтиЛён», проживает в Пскове, выдвинут партией «Социальная защита».

В избиркоме добавили, что самовыдвиженцу Павлу Чернову отказали в регистрации в связи с отсутствием некоторых документов среди представленных им ТИК бумаг для регистрации.

 Подробнее о кандидатах - на сайте Избирательной комиссии Псковской области 

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата 13 декабря 2018 года, который получил вакантный мандат в региональном парламенте. Они состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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