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Общество

В России расширили список медицинских показаний для вождения автомобиля с ручным управлением

Правительство России расширило перечень медицинских показаний для вождения автомобиля с ручным управлением. Как пишет ТАСС, в перечень включили граждан, у которых отсутствует нижняя конечность либо стопа.

Отмечается, что документ дополнил перечень медицинских показаний для вождения машины с ручным управлением. Ранее инвалиды с такими дефектами имели право управлять автомобилем лишь с автоматической трансмиссией.

Сейчас перечень медицинских показаний для вождения машины с ручным управлением входят также люди со значительной деформацией стопы, с укороченной более чем на 6 см нижней конечностью, с двумя ампутированными бедрами или голенями.

Также водить автомобиль с ручным управлением могут люди с культей одного бедра или голени, со стойкой деформацией или заболеванием нижних конечностей, таза или позвоночника, параличом нижних конечностей при возможности сидения, а также повреждением нервно-сосудистого пучка одной ноги с трофическими язвами.

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