Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа

20:10, 06 августа 2019, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится первая лекция из цикла занятий по истории Руси 11 августа. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, курс из шести лекций проведет историк, искусствовед, философ и историософ Юрий Соколов.

На первой лекции слушатели узнают о древних славянах и образовании первого восточного славянского государства, истории Восточной Европы в киммерийско-скифский период. С полным расписанием и темами лекций можно ознакомиться здесь>>>

Отмечается, что Юрий Соколов преподаёт в высших и средних учебных заведениях Санкт-Петербурга, активно выступает с циклами лекций по социально-политической истории и истории культуры, сотрудничает с телевидением, прежде всего с каналом «Культура», и с радио.

Вход на лекции Юрия Соколова в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) свободный для всех желающих.