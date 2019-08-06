0
20:10
Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа
17:28
Соревнованиями по стритболу, органным концертом и салютом отметят 75-ю годовщину освобождения Печор
16:47
Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
16:00
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
15:20
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
14:52
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить форумы для молодых семей в Псковской области
13:29
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви
Еще новости
Общество

Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа

Юрий Соколов выступает в музее-заповеднике «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится первая лекция из цикла занятий по истории Руси 11 августа. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, курс из шести лекций проведет историк, искусствовед, философ и историософ Юрий Соколов.

На первой лекции слушатели узнают о древних славянах и образовании первого восточного славянского государства, истории Восточной Европы в киммерийско-скифский период.  С полным расписанием и темами лекций можно ознакомиться здесь>>>

Отмечается, что Юрий Соколов преподаёт в высших и средних учебных заведениях Санкт-Петербурга, активно выступает с циклами лекций по социально-политической истории и истории культуры, сотрудничает с телевидением, прежде всего с каналом «Культура», и с радио.

Вход на лекции Юрия Соколова в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) свободный для всех желающих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа
06 августа 2019
Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа
Соревнованиями по стритболу, органным концертом и салютом отметят 75-ю годовщину освобождения Печор
06 августа 2019
Соревнованиями по стритболу, органным концертом и салютом отметят 75-ю годовщину освобождения Печор
Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
06 августа 2019
Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
06 августа 2019
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
06 августа 2019
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить форумы для молодых семей в Псковской области
06 августа 2019
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить форумы для молодых семей в Псковской области
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви
06 августа 2019
Глава Псковской митрополии Тихон: Семья должна основываться на любви
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера
06 августа 2019
Для внедрения «моды на добро» в России могут создать школу блогера

Идет загрузка...