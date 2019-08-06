Минобрнауки предложило снизить требования к оценке вузов

21:11, 06 августа 2019, ПАИ

Министерство науки и высшего образования России предложило снизить требования к оценке высших учебных заведений, а учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга оценивать жестче других регионов. Соответствующий проект приказа министерства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов 6 августа.

Вузы предлагается разделить на две категории: расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, а также находящихся в других городах. Если средний балл за ЕГЭ у учащихся первой группы будет ниже 67, они получат 0, при этом у второй категории порог установлен на 60 баллах. Согласно действующему законодательству, средний балл студентов по ЕГЭ должен быть выше 70 для всех регионов.

Помимо этого, планируется сократить количество показателей в разделе «научная деятельность». Число публикаций и цитируемость вуза предлагается учитывать только по системе Web of Science, не беря в расчет Scopus, как принято сейчас.