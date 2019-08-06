Пять человек отравились грибами в одном из регионов Белоруссии

21:41, 06 августа 2019, ПАИ

В Гомельской области Белоруссии в июле по первично зарегистрированным диагнозам у пяти взрослых выявили признаки отравления грибами. Как сообщает БЕЛТА, отравления зафиксированы в Житковичском, Лельчицком районах и Гомеле.

Основными причинами отравлений специалисты Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья называют незнание видового состава грибов, игнорирование правил хранения и приготовления, употребление несъедобных или ядовитых грибов, несвоевременное обращение за медицинской помощью.

Специалисты обратили внимание на то, что превышение республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде в пробах продукции из леса ежегодно регистрируются во всех районах области.

«На протяжении последних лет удельный вес нестандартных проб дикорастущих грибов и ягод в среднем по области составляет от 10% до 49%, по отдельным районам достигает 80-100%», - отмечается в сообщении.