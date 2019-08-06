Более 200 незаконных частных гостиниц выявили в Сочи

22:12, 06 августа 2019, ПАИ

Более 200 незаконных частных гостиниц выявили специалисты в Сочи. Как пишет РИА Новости, строения находятся на землях под индивидуальное жилищное строительство и не стоящих на учете в налоговой.

Сотрудники администрации города и налоговой инспекции проверяют частные гостиницы, многие из которых не стоят на налоговом учете: по факту собственники жилых домов занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но свои доходы скрывают. Сотрудники налоговой выявили только в Лазаревском районе около двух тысяч объектов на землях под ИЖС, среди которых могут быть такие гостиницы. Предполагается, что примерно столько же объектов придется проверить и в Адлерском районе.

Отмечается, что на участке под ИЖС можно построить только жилой дом для одной семьи, а строить коммерческие объекты, как и многоквартирные дома, на таком участке запрещено законом. В противном случае необходимо менять вид разрешенного использования земли.