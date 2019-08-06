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Общество

Ученики российских школ начнут изучать Конституцию в стихах и картинках

Конституцию России по специальному пособию в стихах и картинках могут начать изучать ученики начальных классов в наступающем учебном году. Как пишет газета «Известия», «детская версия» документа предназначена для учеников в возрасте от 8-14 лет.

Пособие представляет собой стихотворный пересказ преамбулы и первых двух глав основного закона страны с акцентом на базовые ценности российского государства и общества, а также на основные права и свободы гражданина. Не забыли авторы упомянуть и о всеобщей воинской обязанности. При этом в отличии от классического варианта Конституции в книге не упоминаются, например, принципы формирования Федерального Собрания или обязанности президента России.

Региональным властям направили рекомендательное письмо с просьбой «рассмотреть возможность внедрения учебного пособия» за подписью главы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.

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