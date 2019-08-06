Диетический сорт пшеницы вывели в России

22:53, 06 августа 2019, ПАИ

Диетический сорт пшеницы, которая могла бы использоваться в пище для диабетиков, выявили ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР, Санкт-Петербург). Как пишет ТАСС, об этом сообщила врио директора института Елена Хлесткина.

Она рассказала, что ведется работа с Национальным центром зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодар): выведен совместный сорт полбы, которая отличается от той, из которой делают хлеб или макароны. «Это пшеница с особым биохимическим составом подходит для приготовления полезных диетических каш, то есть это сорт для диетического питания, в том числе для диабетиков», - сообщила Елена Хлесткина.

Эксперт пояснила, что совместно с медиками ведутся работы по созданию новых сортов пшеницы и овса с повышенным содержанием антиоксидантов. В ближайшие несколько лет новые виды планируется передать на госсортоиспытания.