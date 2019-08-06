0
22:53
Диетический сорт пшеницы вывели в России
21:41
Пять человек отравились грибами в одном из регионов Белоруссии
20:10
Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа
17:28
Соревнованиями по стритболу, органным концертом и салютом отметят 75-ю годовщину освобождения Печор
16:47
Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
16:00
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
15:20
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
Еще новости
Общество

Диетический сорт пшеницы вывели в России

Диетический сорт пшеницы, которая могла бы использоваться в пище для диабетиков, выявили ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР, Санкт-Петербург). Как пишет ТАСС, об этом сообщила врио директора института Елена Хлесткина.

Она рассказала, что ведется работа с Национальным центром зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодар): выведен совместный сорт полбы, которая отличается от той, из которой делают хлеб или макароны. «Это пшеница с особым биохимическим составом подходит для приготовления полезных диетических каш, то есть это сорт для диетического питания, в том числе для диабетиков», - сообщила Елена Хлесткина.

Эксперт пояснила, что совместно с медиками ведутся работы по созданию новых сортов пшеницы и овса с повышенным содержанием антиоксидантов. В ближайшие несколько лет новые виды планируется передать на госсортоиспытания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Диетический сорт пшеницы вывели в России
06 августа 2019
Диетический сорт пшеницы вывели в России
Пять человек отравились грибами в одном из регионов Белоруссии
06 августа 2019
Пять человек отравились грибами в одном из регионов Белоруссии
Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа
06 августа 2019
Историк Юрий Соколов расскажет о древних славянах в Пушкинском заповеднике 11 августа
Соревнованиями по стритболу, органным концертом и салютом отметят 75-ю годовщину освобождения Печор
06 августа 2019
Соревнованиями по стритболу, органным концертом и салютом отметят 75-ю годовщину освобождения Печор
Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
06 августа 2019
Иван Штылин получил удостоверение кандидата на должность главы Пустошкинского района
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
06 августа 2019
Заранее подготовить контракты по ремонту дорог на следующий год поручил Михаил Ведерников
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
06 августа 2019
Анна Кузнецова назвала честным форум молодых семей под Псковом
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить форумы для молодых семей в Псковской области
06 августа 2019
Анна Кузнецова предложила ежегодно проводить форумы для молодых семей в Псковской области

Идет загрузка...