Фалангу пальца оторвало ребенку в аквапарке в Сочи
В одном из аквапарков Сочи мальчику оторвало фалангу пальца на ноге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
Происшествие произошло 6 августа днем. В социальных сетях появилась информация, что 9-летнему мальчику из Саратова, который отдыхал в детском лагере в Сочи вместе с братом, оторвало фалангу пальца на ноге в аквапарке.
В пресс-службе ведомства рассказали, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.