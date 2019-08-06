Фалангу пальца оторвало ребенку в аквапарке в Сочи

23:03, 06 августа 2019, ПАИ

В одном из аквапарков Сочи мальчику оторвало фалангу пальца на ноге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествие произошло 6 августа днем. В социальных сетях появилась информация, что 9-летнему мальчику из Саратова, который отдыхал в детском лагере в Сочи вместе с братом, оторвало фалангу пальца на ноге в аквапарке.

В пресс-службе ведомства рассказали, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.