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Общество

Фалангу пальца оторвало ребенку в аквапарке в Сочи

В одном из аквапарков Сочи мальчику оторвало фалангу пальца на ноге, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествие произошло 6 августа днем. В социальных сетях появилась информация, что 9-летнему мальчику из Саратова, который отдыхал в детском лагере в Сочи вместе с братом, оторвало фалангу пальца на ноге в аквапарке.

В пресс-службе ведомства рассказали, что по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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