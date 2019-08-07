Детскую площадку в деревне Филиппково Дновского района привели в порядок

09:10, 07 августа 2019, ПАИ

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова вместе с волонтёрами и местными жителями привела в порядок детскую площадку в деревне Филиппково Дновского района. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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«Откопали от травы песочницу, переставили «грибок», покрасили игровые элементы, восстановили ограждение, скосили траву», — рассказала Татьяна Пахомова.

Советник губернатора выразила благодарность Марине Ивановой, которая организовала помощь жителей двора, Евгению Колге, который предоставил доски для ремонта площадки, и Виктору Федорову, благодаря которому смогли восстановить забор и сделать песочницу. Также Татьяна Пахомова выразила благодарность всем, кто активно провел день, благоустраивая детскую площадку.

«Только так, вместе и объединившись, мы сможем сделать нашу жизнь лучше, навести порядок там, где мы сами живем, и где растут наши дети!» — добавила советник губернатора.