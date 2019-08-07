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Общество

Лишение свободы грозит экс-сотруднику себежской колонии за получение взятки и наркопреступление

Лишение свободы грозит бывшему сотруднику отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области в поселке Сосновый Бор Себежского района за незаконный оборот наркотиков, получение взятки, покушение на ее получие и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

1 ноября 2018 года сотрудник исправительной колонии строгого режима за взятку в размере 20 тысяч рублей пронес на территорию исправительного учреждения и передал осужденному за разбой наркотическое средство (гашиш). Спустя три дня его задержали в подъезде дома в Себеже при получении гашиша в крупном размере, который он хотел за вознаграждение в размере 50 тысяч рублей пронести на территорию исправительного учреждения для передачи спецконтингенту.

Преступление выявили оперативные сотрудники МО МВД России «Себежский», которые сопровождали уголовное дело. Задержанного сотрудника уволили из органов уголовно-исполнительной системы по отрицательным мотивам.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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