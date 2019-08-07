Стругокрасненское «ЖКХ» незаконно сбрасывало сточные воды
Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Стругокрасненского района без соответствующего разрешения сбрасывало сточные воды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
ЖКХ сбрасывало сточные воды в ручей Стружанка и безымянный ручей в поселке Струги Красные и поселке Новоселье Стругокрасненского района. Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в адрес руководителя предприятия внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона специализированная прокуратура взяла на контроль.