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Общество

Стругокрасненское «ЖКХ» незаконно сбрасывало сточные воды

Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Стругокрасненского района без соответствующего разрешения сбрасывало сточные воды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

ЖКХ сбрасывало сточные воды в ручей Стружанка и безымянный ручей в поселке Струги Красные и поселке Новоселье Стругокрасненского района. Псковская природоохранная межрайонная прокуратура в адрес руководителя предприятия внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона специализированная прокуратура взяла на контроль.

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