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Общество

Получить образование в Московском институте госуправления и права приглашают псковичей

Высшее юридическое образование предлагают получить жителям Псковской области в Псковском филиале Московского института государственного управления и права (МИГУП) и Институте деловой карьеры (ИДК) на базе МИГУП. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, обучение проходит по очно-заочной и заочной форме. При этом возможно проведения занятий по индивидуальному графику. Специалистов готовят высококвалифицированные преподаватели.

Получение высшего образования по очно-заочной форме обойдется в 45 тысяч рублей в год, по заочной (классическая и с применением дистанционных
технологий) – 40 тысяч рублей в год.

По итогам обучения выпускнику выдается диплом государственного образца.

Адрес института в Пскове: улица Новгородская, 9.

Телефон: 8 (8112) 62-42-76. E-mail: techapu@mail.ru. Сайт: мигуппсков.рф.

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