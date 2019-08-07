0
14:55
Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове
13:50
Качество ремонта дорог проверили в Пушкиногорском районе
13:22
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог
12:20
Индивидуальные соревнования экипажей боевых машин прошли в Псковской области
11:52
Выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 15 августа
11:23
Первый этап реконструкции мини-футбольной площадки завершили в Пустошке
09:10
Детскую площадку в деревне Филиппково Дновского района привели в порядок
Еще новости
Общество

Первый этап реконструкции мини-футбольной площадки завершили в Пустошке

Instagram Ивана Штылина

Первый этап реконструкции мини-футбольной площадки завершили в Пустошке, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин. Он рассказал, что уже провели демонтаж старого покрытия, а также привезли новый искусственный газон.

Instagram Ивана Штылина

Иван Штылин выразил благодарность ветеранам спорта Пустошкинского района и всем неравнодушным, кто откликнулся на помощь. «Это, по сути, общественная стройка. Такой она была и в 2013 году, когда появилась площадка», — отметил он.

Председатель комитета рассказал, что реконструкция стадиона проводится в первую очередь для молодежи, и выразил сожаление, что ее на стадионе практически не наблюдали в прошедшее воскресенье.

Instagram Ивана Штылина

«Есть возможность исправиться, — обратился Иван Штылин к молодым людям. — Впереди работы по укладке нового газона, замене ограждения! Непростые работы, требующие коллективного труда».

Мероприятия на объекте продолжатся 7 августа в 16:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове
07 августа 2019
Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове
Качество ремонта дорог проверили в Пушкиногорском районе
07 августа 2019
Качество ремонта дорог проверили в Пушкиногорском районе
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог
07 августа 2019
В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог
Индивидуальные соревнования экипажей боевых машин прошли в Псковской области
07 августа 2019
Индивидуальные соревнования экипажей боевых машин прошли в Псковской области
Выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 15 августа
07 августа 2019
Выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 15 августа
Первый этап реконструкции мини-футбольной площадки завершили в Пустошке
07 августа 2019
Первый этап реконструкции мини-футбольной площадки завершили в Пустошке
Детскую площадку в деревне Филиппково Дновского района привели в порядок
07 августа 2019
Детскую площадку в деревне Филиппково Дновского района привели в порядок
Диетический сорт пшеницы вывели в России
06 августа 2019
Диетический сорт пшеницы вывели в России

Идет загрузка...