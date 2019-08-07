Первый этап реконструкции мини-футбольной площадки завершили в Пустошке

11:23, 07 августа 2019, ПАИ

Первый этап реконструкции мини-футбольной площадки завершили в Пустошке, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин. Он рассказал, что уже провели демонтаж старого покрытия, а также привезли новый искусственный газон.

Иван Штылин выразил благодарность ветеранам спорта Пустошкинского района и всем неравнодушным, кто откликнулся на помощь. «Это, по сути, общественная стройка. Такой она была и в 2013 году, когда появилась площадка», — отметил он.

Председатель комитета рассказал, что реконструкция стадиона проводится в первую очередь для молодежи, и выразил сожаление, что ее на стадионе практически не наблюдали в прошедшее воскресенье.

«Есть возможность исправиться, — обратился Иван Штылин к молодым людям. — Впереди работы по укладке нового газона, замене ограждения! Непростые работы, требующие коллективного труда».

Мероприятия на объекте продолжатся 7 августа в 16:30.